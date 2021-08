Xbox Stereo Headset sono le nuove cuffie di Microsoft in arrivo tra pochissimo

Xbox ha annunciato nuove cuffie stereo cablate, in uscita il 21 settembre: il nuovo accessorio sembra essere un'alternativa un po' più economica rispetto alle cuffie wireless Xbox lanciate ad inizio anno. Rispetto a quel modello, le nuove cuffie avranno un filo, ma includeranno "prestazioni chiare del microfono, cuscinetti auricolari di alta qualità e un quadrante di controllo del volume nella parte destra".

Microsoft la chiama cuffia "entry-level" con molti degli elementi di design che si trovano nella più costosa versione wireless Xbox. E' dotata inoltre di un archetto regolabile con morbida imbottitura, padiglioni auricolari morbidi e controlli del volume facilmente accessibili. Inoltre, l'audio su Xbox Stereo Headset supporterà anche "tecnologia del suono ad alta fedeltà tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone".

"Siamo lieti di annunciare Xbox Stereo Headset, disponibile per il pre-ordine oggi. Con il nuovo Xbox Stereo Headset, stiamo offrendo tutto ciò che ti aspetti dai prodotti Xbox come prestazioni, caratteristiche distintive, qualità e accessibilità per offrire esperienze coinvolgenti su console, PC e dispositivi mobile. Volevamo anche offrire più valore alla categoria delle cuffie entry-level, tra cui chiare prestazioni del microfono, cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume sul padiglione destro" si legge nella descrizione.

I preordini sono disponibili tramite il Microsoft Store, con un prezzo di 59,99 euro. Per tutti i dettagli potete visitare il Microsoft Store a questo link.

Fonte: Xbox