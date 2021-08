Metroid Dread in un nuovo imperdibile trailer sulla trama dell'esclusiva Switch

Tutti attendiamo notizie di Metroid Prime 4, ma nel frattempo, non dobbiamo dimenticarci di Metroid Dread, che effettivamente possiede anche una storia interessante. Forse molti di voi non lo sapranno ma Metroid Dread esiste dai tempi di Nintendo DS, quando si cercava di esplorare il mondo 2D a scorrimento laterale per il brand. Il progetto però non prese piede e venne cancellato, ma resuscitando in qualche modo nel 2017 con Samus Returns. Il ritorno di Metroid Dread è dunque molto interessante.

Manca poco più di un mese all'arrivo su Nintendo Switch (8 ottobre), e la casa nipponica alimenta l'hype con trailer dedicati ai vari aspetti del gioco. Oggi tocca alla narrativa, con il trailer dal titolo "Un'altra anteprima del terrore". Nome che è tutto un programma. La nuova avventura di Samus Aran è pregna di tutte le caratteristiche che hanno fatto scuola, con il cannone con diverse modalità di fuoco, il Melee Counter e la sua iconica Morph Ball. Non mancano però le novità, come la capacità di assorbire energia speciale (Aeion) capace di sbloccare abilità temporanee come l'occultamento.

Narrativamente, almeno nell'incipit, Samus è attratta da una richiesta di soccorso su un pianeta in cui è stato rilevato il Parassita X, capace di replicare qualsiasi ospite. i sette robot E.M.M.I. inviati a indagare sul posto non comunicano più e Samus sarà chiamata a risolvere questo mistero. Manca poco dunque all'uscita, e nonostante non sia il quarto capitolo, Metroid Dread rimane assolutamente da attenzionare.