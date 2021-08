Atari: il rapper Soulja Boy afferma di essere il CEO della società, ma arriva la smentita

Soulja Boy è di nuovo sotto i riflettori: nel 2018 il famoso rapper è stato citato in giudizio da Nintendo per le sue console poiché contenevano diverse ROM di giochi della grande N. In seguito a questa azione legale, il rapper ha rimosso dal suo store tutte le console: tuttavia, anche se è passato qualche anno, Soulja Boy torna a far parlare di sé per una sua recente dichiarazione.

Questa settimana il rapper attraverso Instagram ha affermato di essere il nuovo CEO di Atari ed in un video ha dichiarato: "Ho firmato un contratto con Atari. Ora ne sono il proprietario. Erano davvero orgogliosi di me e delle console che ho creato. Sono il primo rapper ad avere anche una società di giochi".

Inutile dire che dopo questa dichiarazione, Atari attraverso Twitter ha detto la sua e, come se ci fosse bisogno di conferme, ha smentito quanto dichiarato dal rapper. "Sappiamo che essere CEO di Atari è il sogno di tanti, ma questo onore appartiene ancora a Wade Rosen".

Soulja Boy (@souljaboy) announces he is the new owner of Atari and is going to sell his gaming company for 0M. pic.twitter.com/DKg3Ni3XVr — THHGURU (@THHGURU1) August 19, 2021

We know that CEO of Atari is a dream job, but that honor belongs to Wade Rosen — Atari (@atari) August 20, 2021

Rimanendo in tema: sapete che Xbox Cloud Gaming gira anche su Atari VCS?

