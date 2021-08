Black Myth: Wukong ecco il 'God of War nella mitologia cinese' in un incredibile gameplay trailer in Unreal Engine 5!

Black Myth: Wukong è un gioco di ruolo d'azione e avventura dello studio indipendente cinese Game Science, che ha ricevuto molta attenzione e lodi quando il suo primo trailer ha debuttato un anno fa.

All'epoca, il team di sviluppo stava sviluppando il titolo con Unreal Engine 4, ma ora il gioco, già visivamente impressionante, sarà sviluppato con Unreal Engine 5.

Lo studio ha pubblicato un nuovissimo gameplay trailer di 12 minuti, registrato in tempo reale e con il supporto della tecnologia NVIDIA DLSS. Dopo una breve apertura narrativa, inizia il gioco in una zona montuosa innevata e la grafica è decisamente ottima. Il protagonista WuKong, e i numerosi nemici che affronta, si muovono nella neve in modo realistico, con la neve che si sparge intorno mentre corrono o con un colpo della loro arma. Ci sono anche sezioni del trailer che mostrano gli effetti delle foglie e la distruzione del pavimento in pietra.

Il combattimento sembra veloce e soddisfacente, e sembra che le schivate eseguite correttamente siano vitali. Le parti successive del trailer mostrano alcuni tipi di nemici interessanti, ognuno dei quali rappresenta una sfida di combattimento unica.

Black Myth: Wukong arriverà su PC e console ma, al momento, non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Gamepur.