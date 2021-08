Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition ha delle dimensioni assurde, occuperà 270 GB

Call of Duty Vanguard occuperà un'enorme quantità di spazio, ovvero ben 270 GB.

I titoli di Call of Duty sono diventati sempre più grandi ogni anno che passa. La semplice installazione di Black Ops Cold War e Warzone da sola è quasi sufficiente per riempire il disco rigido della vostra console.

Ora, sembra che Vanguard sarà in grado di occupare un'enorme quantità di spazio di archiviazione da solo, specialmente se sceglierete la Ultimate Edition.

Secondo lo store ufficiale di Microsoft, Call of Duty Vanguard Ultimate Edition occuperà ben 270,06 GB di spazio su disco. Questa folle dimensione del file fa impallidire persino Call of Duty Warzone.

La Ultimate Edition includerà un cross-generation bundle di Call of Duty Vanguard con le versioni Xbox Series X/S e Xbox One in un unico pacchetto, oltre a contenuti come Task Force One Pack, Battle Pass Bundle, Frontline Weapons Pack e altro.

Forse l'incredibile dimensione del file è il risultato del fatto che entrambe le versioni Xbox One e Xbox Series X/S sono state incluse nell'elenco. Inoltre, sembra che anche la beta di Vanguard possa contribuire alle sue dimensioni incredibili.

Dai singoli elenchi, sembra che Call of Duty Vanguard avrà una dimensione di 75 GB su console Xbox One. Tuttavia, occuperà 95 GB su Xbox Series X/S grazie alla grafica migliorata e alle funzionalità aggiuntive.

Call of Duty Vanguard arriverà il 5 novembre su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamingintel.