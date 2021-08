Deathloop ha un PvP che vuole essere un 'generatore di aneddoti'

La strana esclusiva Sony, di proprietà Microsoft Deathloop è stata per lungo tempo un mistero, non solo per queste strane storie del mercato, ma anche per la sua costruzione e meccaniche. L'unione delle migliori caratteristiche di Dishonored e Prey Mooncrash, prende vita in questa nuova IP dall'elevata potenzialità e Arkane Studios non può che essere una sicurezza. Dalle parole del director, la situazione sembra in qualche modo ricalcare il Sistema Nemesis Monolith.

In questi giorni è in scena il QuakeCon, occasione per approfondire alcuni titoli in uscita nei prossimi mesi. Proprio il game director di Deathloop, Dinga Bakaba, si è sbottonato anche sul multiplayer, che sembra essere molto diverso da ciò a cui siamo abituati.

"Due elementi di caos [i protagonisti] in un mondo simulato creano sicuramente alcuni momenti interessanti, quei momenti in cui 'Non avevo davvero pianificato che andasse in quel modo, ma è stato fantastico', e potrai registrare e salvare quella clip su PS5 per poi inviarlo all'altro giocatore nel caso non lo abbia fatto e magari, aggiungerlo come amico. È bello essere sorpresi da un gioco. Ciò che i giocatori possono aggiungere al mix, che si tratti di qualcosa di molto casuale, molto caotico [o] al contrario, qualcosa che è un piano perfettamente eseguito in cui penserai 'Oh, quell'altra persona pensa'." Insomma, sembra che i giocatori avranno molto da raccontarsi, visto che le situazioni in game, sembrano un intricato puzzle di eventi.

"Per noi sviluppatori, è un'opportunità di interagire con il giocatore e la community in modo diverso", ha continuato. "Il modo in cui generalmente interagiamo con loro è asincrono. Costruiamo il gioco, loro giocano, e poi guardiamo su Twitch e YouTube. Questa interazione non avviene davvero, ma ora che abbiamo la possibilità di invadere i giocatori o essere invasi dai giocatori, possiamo condividere quei momenti con tutti voi e anche questo è emozionante per noi".

Come sappiamo, i due protagonisti sono Colt e Julianna Blake, capace di invadere il mondo del giocatore in singolo, controllata dall'I.A., ma particolare quando ci si trova in multiplayer e quindi, controllata da un giocatore reale. Tralasciando il potere di Colt, Reprise, che gli permette di riavvolgere il tempo e tornare in vita, tutte le caratteristiche e le armi sono identiche per entrambi i personaggi, cercando il massimo equilibrio possibile. Julianna però possiede una sola vita, e questo spinge i giocatori a non scontrarsi frontalmente con Colt, ma ad agire d'astuzia, usare la furtività o trappole. Ciò che spinge comunque i rivali allo scontro, sono le ricompense: potenziamenti dei poteri e delle armi sono allettanti in questi frangenti.

Deathloop arriverà il 14 settembre su PlayStation 5 e PC. È un titolo sicuramente particolare ma come Arkane ci ha insegnato, innovare equivale a divertirsi.