Diablo II: Resurrected è in open beta da oggi, tutti possono provarlo

Se avete preordinato Diablo 2: Resurrected, potreste averlo già provato durante il weekend di accesso anticipato appena trascorso. Altrimenti, ci sono buone notizie, poiché l'open beta sarà disponibile da oggi, così tutti potranno scaricare l'action-RPG rimasterizzato e provarlo gratuitamente. Tra oggi e lunedì, i giocatori potranno esplorare i primi due atti del gioco, oltre a provare cinque delle sette classi che il gioco avrà al momento dell'uscita.

Quindi, sarete in grado di giocare come Druid, Paladin, Amazon, Barbarian o Sorceress e raggrupparvi con i vostri amici in una squadra di un massimo di otto giocatori (o combatterli in PvP). L'open beta ha anche una progressione cross-platform, quindi se inizierete su PC ma desiderate continuare su PlayStation o Xbox, tutti i vostri progressi verranno trasferiti.

Per quanto riguarda ciò a cui giocherete effettivamente, la beta vi permetterà di passare attraverso l'Act 1: The Sightless Eye e l'Act 2: The Secret Of Vizjerai. Potrete anche vedere tutti i filmati rifatti.

L'open beta sarà live tra oggi, 20 agosto, alle 19 italiane e lunedì 23 agosto alla stessa ora. Per accedervi, tutto ciò che dovete fare è scaricare il gioco dal launcher di Battle.net. Nella pagina di Diablo 2: Resurrected, dovreste vedere un piccolo menu a discesa "versione del gioco", fate clic su "beta" e avrete accesso alla fase.

Tenete presente che i vostri progressi non verranno trasferiti al gioco completo. Diablo 2: Resurrected uscirà il 23 settembre.

Fonte: Rockpapershotgun.