DOOM Slayers Collection è disponibile a sorpresa per Nintendo Switch

Quando si parla di Doom, si parla di storia. Insieme a Wolfenstein 3D, è il caposaldo degli FPS che conosciamo oggi e il remake del 2016 ne è stato un degno successore. Id Software è maestra del genere, confermatasi con Doom Eternal che, nonostante l'aggiunta di sezioni platform non particolarmente apprezzate dai fan, è riuscito a imporsi come uno dei migliori first person shooter degli ultimi anni. Nonostante le meraviglie tecniche facessero presupporre altro, anche i possessori di Nintendo Switch hanno potuto mettere le mani sul Doom Slayer e passare da un idraulico che mette il suo cappello sugli oggetti, ad aprire demoni a mani nude, non è certo una cosa da tutti i giorni.

Nonostante una risoluzione non a passo coi tempi e soprattutto un framerate bloccato a 30, Doom su Switch è stato un successo, cosa che ha convinto id Software a rilasciare l'intera collezione storica sullo store Nintendo. In realtà, dell'esistenza della DOOM Slayers Collection eravamo già a conoscenza, visto il rilascio dell'informazione del rivenditore statunitense Best Buy: la collezione prevede l'originale Doom del 1993, Doom 2, Doom 3, Doom 64 e il Doom del 2016 sopracitato. Quello che sorprende, è l'uscita: questa collezione è già disponibile sull'eShop.

Doom del 1993

In attesa dell'ultima espansione di Doom Eternal, The Ancient Gods: Part 2, tutti gli utenti di Switch possono studiare un po' di storia, divertendosi con titoli che sembrano non invecchiare mai.

