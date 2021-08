PlayStation Plus: F.I.S.T: Forged in Shadow Torch sarà gratis per PS5 a settembre?

Attualmente Sony non ha ancora annunciato quali saranno i giochi PlayStation Plus di settembre, ma secondo il sito GameRant ci possono essere già tutti i presupposti per vedere F.I.S.T: Forged in Shadow Torch come titolo gratuito su PS5.

Fin dall'uscita della console next-gen, Sony ogni mese ha offerto ai suoi abbonati almeno un gioco PS5, ad iniziare da Bugsnax. Ma veniamo a F.I.S.T: Forged in Shadow Torch. L'uscita del gioco è prevista per il 7 settembre, giorno in cui di solito vengono resi disponibili i giochi PlayStation Plus del mese e quindi questo potrebbe essere già un indizio.

Non solo, ma F.I.S.T: Forged in Shadow Torch è strettamente correlato al marchio PlayStation: il gioco è stato presentato all'ultimo evento PlayStation State of Play, dove Sony ha rivelato un trailer che ha anche confermato la sua data di uscita e l'esclusività della console PlayStation. Per chi non lo sapesse, F.I.S.T. sarà un metroidvania in un mondo dieselpunk e questo significa che dovrete esplorare un mondo vasto e interconnesso, acquisendo nuove abilità sul vostro cammino, rendendo man mano accessibili le zone precedentemente inagibili.

Ricordiamo che per adesso è solo una supposizione, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali da PlayStation riguardo i prossimo giochi che arriveranno nel PlayStation Plus di settembre.

Fonte: GameRant