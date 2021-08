Google aveva un piano per diventare 'la più grande piattaforma gaming al mondo'

Il Mac di Apple e Google in pochi li associano ai videogiochi, nonostante il gigante tecnologico utilizzi Android, una delle più grandi piattaforme di gioco al mondo. Ma Google aveva un piano per cambiare queste cose nell'ottobre 2020, secondo un documento di 70 pagine confidenziale soprannominato "Games Futures".

Il documento, scoperto quando Epic Games ha portato Apple in tribunale, rivela un piano quinquennale provvisorio per creare quella che Google ha soprannominato "la più grande piattaforma di giochi del mondo".

Google ha immaginato di presentare agli sviluppatori di giochi un unico luogo in cui potevano rivolgersi ai giocatori su più schermi, inclusi Windows e Mac, oltre a display smart, tutti collegati tra loro dai servizi Google e da un "controller di gioco portatile universale a basso costo" che i giocatori avrebbero potuto abbinare a qualsiasi dispositivo, anche un televisore.

C'è qualche motivo per essere scettici sul fatto che questo documento rifletta la vera direzione di Google, soprattutto perché sappiamo che la società ha perso parte della sua ambizione nel gaming questo febbraio, quando ha deciso di staccare la spina ai suoi studi focalizzati su titoli originali per Google Stadia.

Eppure, il documento pesantemente redatto suggerisce che per iniziare questo percorso, Google avrebbe dovuto prima portare "giochi emulati, nativi e in streaming" su Windows, qualcosa che non sembra più inverosimile: Microsoft ha appena annunciato a giugno che le app Android stanno arrivando su Windows 11, con l'Appstore di Amazon come partner iniziale.

Che ne pensate?

Fonte: The Verge.