GTA usato dal Real Betis per presentare il nuovo giocatore Germán Pezzella è davvero una perla

Abbiamo già visto squadre di calcio che utilizzano i videogiochi per presentare un giocatore, come la squadra di calcio polacca Wisla Plock che ha utilizzato GTA San Andreas per celebrare il contratto con il suo atleta.

Anche il club spagnolo della Liga, Real Betis ha utilizzato un altro capitolo di Grand Theft Auto, il quarto per l'esattezza, per annunciare la firma del difensore argentino German Pezzella, con un video chiamato appunto GTA 4: Real Betis Edition. Nel video, l'attaccante Aitor Ruibal cammina verso lo stadio del club, l'Estadio Benito Villamarín, con la telecamera che imita la prospettiva di GTA e con una camminata simile proprio a quella di Niko Bellic. La musica è adatta e c'è anche un'interfaccia utente in stile GTA, completa di mini-mappa. Tra l'altro il video inizia con l'iconico meme "Ah sh*t, here we go again" che però appartiene appunto a GTA San Andreas.

Ruibal entra nello stadio e si fa strada a bordo campo, dove incontra il compagno di squadra argentino Guido Rodriguez. Ruibal poi porge a Pezzella, che sta lì vicino, una maglia del Real Betis. "MISSIONE SUPERATA - FIRMATO" si legge alla fine. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/LEsgfvKG5Y — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) August 19, 2021

Inutile dire che su Twitter il video ha già fatto la bellezza di 1,8 milioni di visualizzazioni. Missione compiuta!

Fonte: Eurogamer