Hades è il gioco per PS5 e Xbox Series X/S con il voto Metacritic più alto

Hades, il dungeon crawler roguelike è stato originariamente pubblicato per PC e Switch a settembre 2020 con grandi lodi. Il titolo ha vinto una serie di premi lo scorso anno, senza contare il premio Game of the Year ai Game Developers Choice Awards di quest'anno, oltre ad aver vinto nella categoria Best Design e Best Audio.

Ora, Hades è approdato anche su console Xbox e PlayStation il 13 agosto e una settimana dopo il gioco è ora il titolo più votato su Series X/S e PS5, in base al sito di aggregazione di recensioni Metacritic. La versione per PlayStation 5 ha attualmente un punteggio Metacritic di 93, che la colloca al di sopra di Demon's Souls (92), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (90) e Final Fantasy VII Remake Intergrade (89).

Nel frattempo, la versione Xbox Series X/S ha un punteggio di 94 su Metacritic, mettendola davanti a Microsoft Flight Simulator (90), It Takes Two (89) e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (89). La versione Switch è al quarto posto a pari merito con un punteggio Metacritic di 93. Delle migliaia di giochi rilasciati per Switch negli ultimi quattro anni e mezzo, gli unici tre giochi ad aver ottenuto un punteggio più alto sono Super Mario Odyssey (97), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97) e The House in Fata Morgana (98).

Se ancora non lo avete fatto, a questo link potete trovare la nostra recensione riguardo la versione di Hades per console.

Fonte: The Gamer