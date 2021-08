Metal Gear Solid e il canto d'amore di Oscar Isaac

Metal Gear Solid è un pezzo di storia del mondo videoludico, la presa di coscienza di Hideo Kojima oltre che la dimostrazione di come il videogioco possa andare oltre le aspettative divenendo qualcosa di nuovo. Sembra incredibile che un lungometraggio su Metal Gear Solid sia in lavorazione, e benché le preoccupazioni siano tante, visto che film tratti da questo mondo di buon livello si contino sulle dita di una mano, le ambizioni dei protagonisti sembrano davvero alte. Sulle pagine di Total Film, il protagonista della pellicola, Oscar Isaac si è lasciato andare, mostrando tutta la sua passione per il lavoro di Kojima:

"Ho adorato il gioco [...] Ho adorato la sensazione che il gioco mi trasmetteva ogni volta che lo giocavo. È un gioco drammatico e malinconico, che ha questi incredibili momenti di violenza e terrore, con questi concetti, con cattivi strani e psichedelici. Ma, sì, è un po' come le cose che accadono nell'horror militare psichedelico."

Inoltre Isaac, ha parlato dei temi che si celano dietro la saga e del possibile adattamento sul grande schermo: "La verità è che, al di sotto di tutta la faccenda, è una storia contro la guerra. Quindi penso che questo sia un elemento che amo davvero", ha spiegato. "Può qualcosa del genere essere trasposto ─ o è possibile esplorare quei temi in un modo davvero interessante ─ in un film?".

L'Oscar Isaac di Bosslogic.

Quando venne scelto il regista del film, Jordan Vogt-Roberts la scelta su Oscar Isaac pareva scontata, tanto che Bosslogic (noto artista, fautore della presentazione di Assassin's Creed Valhalla) fu incaricato di creare un mock-up con l'attore nei panni di Solid Snake. Inutile dire come questo ebbe enorme successo. Si sa ancora molto poco del film, considerata anche l'agenda fitta di Oscar Isaac: di fatti, lo rivedremo a breve nel remake di Dune di Denis Villeneuve, mentre adesso è al lavoro per il Marvel Cinematic Universe nei panni di Moon Knight. È chiaro comunque come il film su Metal Gear Solid, soprattutto per noi, abbia una valenza, di tutt'altro livello.

Fonte: IGN.com