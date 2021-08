PlayStation Plus: l'abbonamento di 12 mesi è in offerta a €29,99

Sony lancia una nuova offerta per tutti coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus.

Attualmente, l'abbonamento di 12 mesi può essere acquistato attraverso PlayStation Store al prezzo di €29.99. Questa offerta è valida solamente per chi non ha più (o non hai mai avuto) un abbonamento PlayStation Plus.

La promozione vale per tutti gli abbonamenti sottoscritti da ora fino al 30 agosto alle ore 23:59. Per accedere all'offerta, vi basterà andare su PlayStation Store e acquistare l'abbonamento.

Si può acquistare una sola iscrizione annuale al prezzo di €29.99 e l'offerta non è valida per chi è già abbonato.

"Prezzo iniziale 59,99€. Prezzo scontato 29,99€. La promozione inizia alle 09:00 BST del 19-08-2021 e termina alle 23:59 BST del 30-08-2021", si legge sulla pagina dedicata di PS Store.

Che ne dite?

Fonte: PlayStation Store.