PS5 aggiorna l'SDK e migliora retrocompatibilità e trasferimento dei salvataggi

I trasferimenti di salvataggio su PS5 sono alquanto problematici. Più e più volte, le persone hanno voluto giocare a versioni aggiornate dei loro vecchi giochi per PS4 solo per scoprire che non possono importare i loro file di salvataggio senza prima fare una serie di passaggi complicati. Ora tuttavia la meccanica di trasferimento è stata velocizzata, così anche la retrocompatibilità è stata migliorata.

Grazie ad un aggiornamento dell'SDK di PlayStation 5, ora la console è in grado di leggere automaticamente i dati di salvataggio di PS4. Ciò significa che anche altri giochi PS5 cross-gen dovrebbero avere un'opzione più semplice per il trasferimento dei salvataggi.

Sony, come detto, ha migliorato anche la retrocompatibilità. In precedenza i giochi PS4 potevano essere modificati per funzionare a 60 fps su PS5, ma era necessaria un'app nativa di nuova generazione per andare oltre i 120 fps. Adesso tutto questo è stato cambiato.

Insomma, meglio tardi che mai!

Fonte: KitGuru