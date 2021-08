Roblox sfrutterebbe i giovani sviluppatori con promesse vuote e denaro inesistente

Una nuova indagine video di People Make Games ha accusato Roblox Corporation di "sfruttare" i giovani sviluppatori di giochi. Il video, di Quintin Smith di People Make Games, rivela il losco sistema di scambio di Roblox, che, afferma, rende incredibilmente difficile per gli sviluppatori guadagnare dalla piattaforma.

Il mondo di Roblox gira attorno ai bambini che creano giochi per intrattenere altri bambini. Gli sviluppatori possono monetizzare i loro giochi e vengono pagati con una moneta virtuale chiamata Robux. Tuttavia, far notare il proprio gioco tra i milioni disponibili sulla piattaforma è estremamente difficile, anche se è possibile investire i Robux per comprare in sostanza uno spazio pubblicitario.

Se un utente che possiede Robux desidera trasformare questa moneta virtuale in denaro reale, l'importo minimo di prelievo è di 100.000 Robux, l'equivalente di circa 1.000 dollari. Nel frattempo i creatori non possono ritirare Robux a meno che non paghino un abbonamento premium mensile e, come sottolineato nel video, Roblox acquista Robux dagli utenti ad un prezzo diverso di quello fatto per venderli: in sostanza, 100.0000 Robux in questo caso fanno guadagnare circa 350 dollari.

Nel video che potete visionare qui sopra, viene intervistato un giovane ragazzo di 11 anni che ha provato a diventare uno sviluppatore ma non ci è riuscito: "Anche se Roblox ti incoraggia a creare giochi, la probabilità che tu faccia un gioco di successo è praticamente zero" afferma il giovane sviluppatore. "Competerai sempre con le persone che hanno molti soldi".

Fonte: Kotaku