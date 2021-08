Saints Row il reboot verrà annunciato alla Gamescom 2021, Geoff Keighley conferma

Sono passati circa due anni da quando il publisher Deep Silver aveva confermato un nuovo gioco di Saints Row in via di sviluppo. Finalmente sembra che inizieremo a vedere questa luce in fondo al tunnel, dato che un annuncio per il reboot di Saints Row verrà svelato durante l'Opening Night Live di Gamescom 2021, che si svolgerà mercoledì 25 agosto.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un sito web, in cui è presente solo un'immagine che reca la parola "Rebooting" sotto forma di graffiti su un muro. Il sito web è stato inoltre condiviso dal produttore e conduttore della Gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley, che su Twitter ha linkato il sito web.

Come se non bastasse, anche la pagina Twitter ufficiale di Saints Row ha risposto al tweet di Keighley con una serie di emoticon. Non sappiamo ancora cosa bolle in pentola, ma mancano davvero pochissimi giorni al reveal ufficiale di questo reboot. Intanto qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet di Keighley.

La Gamescom Opening Night Live avrà luogo il 25 agosto: noi di Eurogamer seguiremo tutto l'evento, pertanto rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli a riguardo.

Fonte: IGN