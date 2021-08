Skyrim batte Resident Evil 4 nelle versioni pubblicate: il gioco di Bethesda è a quota 14!

Nella giornata di ieri è stato annunciato The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, una nuova, ennesima edizione che includerà non solo texture migliorate, ma conterrà oltre 500 elementi del Creation Club: il Creation Club è un programma che permette agli utenti di scaricare, con crediti acquistabili anche su alcuni store online, oggetti, abilità e meccaniche di gioco realizzati da Bethesda Games Studios e da sviluppatori esterni, compresi i modder.

Ad ogni modo, questa notizia si focalizza su altro, ovvero su una particolare curiosità: ad oggi Skyrim è il gioco con più edizione e batte persino Resident Evil 4. Il conteggio dipende da ciò che si intende come revisioni e come riedizioni. Prendendo in considerazione solo le piattaforme su cui è stato pubblicato e le nuove versioni, il gioco di ruolo di Bethesda Game Studios supera il titolo di Capcom 14 a 11. Il conteggio è presto fatto:

The Elder Scrolls V Skyrim - Xbox 360, PC, PS3, Switch

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition - PS4, Xbox One, PC

The Elder Scrolls V Skyrim VR Edition: PC, PS4

The Elder Scrolls V Anniversary Edition - PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One, PS4

Also forgot about Skyrim VR (PC & PS4) so the total is



RE4 - 11 vs Skyrim - 14



So even if you count Zeebo & Mobile of RE4 Skyrim still has more ports now.



End of an era. — Jawmuncher (@Jawmuncher) August 19, 2021

L'Anniversary Edition arriverà l'11 novembre, esattamente dieci anni dopo il lancio della versione originale.