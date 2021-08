Twelve Minutes amato da Hideo Kojima: 'Mi fa venire voglia di creare un gioco di avventura'

Il famoso sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima ha condiviso i suoi pensieri sul recente lancio di Twelve Minutes, ammettendo che si sta godendo il gioco così tanto che ha perso la cognizione del tempo. Twelve Minutes ha alcuni dei più grandi nomi di Hollywood come protagonisti e ha impressionato i giocatori con il suo stile ed il suo gameplay unico.

Su Twitter Hideo Kojima non è estraneo a condividere i suoi pensieri sulle uscite di videogiochi e film, e il suo ultimo apprezzamento per questo titolo mostra che lo sviluppatore si sta divertendo molto con Twelve Minutes. "È fantastico!", ha dichiarato Kojima in un thread sul social cinguettante. "Ho perso la cognizione del tempo e ci ho giocato per circa quattro ore! Non mi piaceva così tanto un gioco dai tempi di Inside!". L'iconico creatore ha lodato lo stile del gioco e ha condiviso alcune immagini.

Non solo, ma Kojima ha dichiarato che giocare a Twelve Minutes "Mi fa venire voglia di creare un altro gioco di avventura", uno dei migliori elogi che un creativo può fare ad uno studio di sviluppo.

Once you get used to the overhead view and the controls, you won't mind. It's a game using intelligence. It's like the Amiga games I used to play.

I still haven't cleared it yet, but it's fun. I'm afraid of Dafoe's visit! (2/2) — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 20, 2021

Kinda make me want to create another adventure game. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 20, 2021

Per adesso sono solo pensieri, ma chissà se Twelve Minutes ha fatto davvero scattare la scintilla creativa di Hideo Kojima? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: GamesRadar