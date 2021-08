Twitch diventa The Sims! Gli spettatori 'prendono il controllo' della vita di uno streamer

Lo streamer di Twitch, Jerma, sta portando avanti il suo ultimo progetto che si preannuncia essere uno dei suoi più particolari. Il famoso streamer ha eseguito una versione reale di The Sims con gli spettatori che controllavano ogni sua mossa. Lo stream di quasi tre ore ha toccato tutti i punti salienti di un gioco tradizionale The Sims, dal negare a Jerma il riposo al chiuderlo fuori di casa, fino a guardarlo fare il bagno. Ma per sua stessa ammissione questo stream "tutorial" era solo l'inizio.

Gli spettatori sono stati inizialmente introdotti in un "segmento di guardaroba" preregistrato che imitava la schermata Crea un Sim, che ha visto Jerma scorrere vari abiti e accessori di scena. La chat di Twitch è stata quindi in grado di votare quale look doveva avere il "Sim" Jerma. Il live-action si è svolto nella "Dollhouse", un teatro completo di un set composto da una casa di due stanze e un cortile. I partecipanti alla chat hanno votato le azioni con indicatori visualizzati nell'angolo in basso a sinistra dello stream, dove si vedono le esigenze e il livello di energia di Jerma.

Lo stream a un certo punto ha fatto fare jogging a Jerma, e poi inizialmente gli ha negato il bagno quando il suo misuratore di igiene ha toccato il fondo. Successivamente hanno ordinato un materasso che è stato prontamente consegnato (oltre a controllare le sue azioni la chat può acquistare vari aggiornamenti e oggetti a tema Sims). Verso la fine Jerma è stato chiuso fuori di casa con una struttura del letto che bloccava la porta d'ingresso. Alla fine ha utilizzato il bagno, con la sfocatura pixelata proprio come in The Sims.

Che ne pensate?

Fonte: Kotaku.