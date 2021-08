Destiny 2, confermata la Season of the Lost e il ritorno di Mara Sov

Qualche ora fa, Destiny 2 ha subito un leak inaspettato da parte di Razer, la nota compagnia creatrice di periferiche PC, la quale ha anticipato il reveal della nuova stagione del titolo Bungie.

Essa si sarebbe chiamata Season of the Lost e, come se non bastasse, nel leak veniva spoilerato il ritorno di un personaggio famoso, Mara Sov.

Oggi, incapace di negare l'evidenza, Bungie ha confermato tutto.

Attraverso un piccolo teaser, gli sviluppatori hanno confermato che la Season 15 si sarebbe chiamata Season of the Lost e si sarebbe focalizzata sul ritorno di Mara Sov nella Città Sognante.

The Queen returns in Season of the Lost.



August 24 @ 9AM PT // https://t.co/P3UimOAtDM pic.twitter.com/ouGFFMh6as — Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 20, 2021

A differenza delle precedenti Season, le quali vengono mostrate con un certo anticipo, la Season of The Lost verrà mostrata per intero solo un'ora prima del suo debutto, durante uno speciale evento livestream dedicato al settimo anniversario di Destiny 2 e alla sua prossima espansione Witch Queen, previsto per il 24 agosto.

Questo significa che la prossima stagione del gioco sarà disponibile fra soli tre giorni e che la maggior parte dei suoi contenuti sono ancora un mistero per tutti.

Al momento, non possiamo far altro che aspettare il prossimo 24 agosto alle ore 18, per seguire in diretta l'evento e scoprire cosa ci riserva il futuro di Destiny 2.

