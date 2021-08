DOOM Eternal: in arrivo l'aggiornamento 6.66 con Modalità Orda, miglioramenti a Battlemode e non solo

DOOM Eternal riceverà a breve un nuovo aggiornamento, il quale porterà l'acclamato FPS alla versione 6.66.

Ovviamente, il numero non è stato scelto a caso, considerando di che genere di gioco stiamo parlando, ma l'importanza di tale "simbologia" si sposa bene con l'importanza dei contenuti che verranno introdotti.

L'aggiornamento, illustrato dagli sviluppatori nel video in fondo alla notizia, includerà infatti la già annunciata e tanto attesa Modalità Orda, una modalità singleplayer che metterà il Doom Slayer contro ondate su ondate di nemici, testando la resistenza e l'abilità dei giocatori.

In aggiunta, avremo una revisione di Battlemode e un netto miglioramento del suo matchmaking, una nuova mappa chiamata Stronghold, maggiore enfasi sulle serie di kill e nuovi livelli Master, World Spear e Mars Core.

Non sappiamo quando arriverà l'update 6.66, ma gli sviluppatori assicurano che non dovremo aspettare molto. Nel frattempo, vi ricordiamo che DOOM Eternal è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch e Stadia.

Fonte: GamingBolt