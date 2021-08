Fallout, la serie TV Amazon sarà pazza e divertente per i produttori

Fallout diventerà una serie, realizzata da Amazon e guidata dagli stessi showrunner dietro la famose serie WestWorld.

Purtroppo, al momento, non abbiamo informazioni su questo particolare progetto e l'unico materiale in nostro possesso è un brevissimo teaser dello scorso anno, pubblicato su Twitter dall'account ufficiale di Fallout.

I produttori della serie, Lucy Joy e Jonathan Nolan, hanno deciso di rompere brevemente il silenzio per rassicurare i fan, assicurando che la trasposizione live-action della serie Bethesda sarà un prodotto folle e divertente.

"Sarà una folle, divertente avventura, più 'mindfuck' di qualsiasi cosa abbiate visto prima. Lo stiamo producendo per questi due brillanti scrittori e il mondo che stanno creando è così bizzarro e così fottutamente pazzo. È semplicemente ridicolo e non vedo l'ora. È totalmente irriverente e pazzo e divertente e semplicemente folle. È semplicemente folle.".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ora, quando le persone pensano a Fallout, decisamente non lo associano a parole come folle, pazzo e fuori di testa, termini solitamente riservati a giochi come Borderlands e simili.

Tuttavia, i fan di lunga data sanno benissimo che il mondo di Fallout è intriso di un sottile velo di comicità e follia, spesso evidenti nelle numerose side-quest del gioco e nei suoi personaggi secondari.

Certo, non mancano i momenti seri, se non perfino tragici: basti pensare alle azioni della Legione di Caesar, Little Lamplight, il finale del primo Fallout e simili.

Tuttavia, non dimenticate che Fallout ha visto anche persone venerare una bomba atomica inesplosa, una famiglia di immortali, alieni, vampiri, un robot gigante anti-comunismo e molto altro. Veramente vi aspettavate qualcosa privo di follia?

Fonte: ComicBook