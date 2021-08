God of War, sapevate che l'ascia di Kratos diventa più grande se la tiene in mano?

Uno degli animatori dell'amato God of War del 2018 ha rivelato un simpatico retroscena su Kratos e la sua nuova arma preferita, l'ascia Leviatano.

A quanto pare, l'arma è molto più grande quando si trova in mano al protagonista, rispetto a quando si trova sulla sua schiena. Per la precisione, l'aumento di dimensioni sarebbe del 20%.

Stando a quanto dichiarato dall'animatore in questione, Robert Morrison, tutt'ora impiegato presso PlayStation Studios, si tratta solo di un espediente usato dagli sviluppatori per accentuare la presentazione di un oggetto in base alla posizione della telecamera.

Considerando la particolare visuale usata da God of War, ben differente da quella utilizzata nei precedenti titoli della serie, non stupirebbe trovare altri trucchetti simili sparsi in giro per il gioco, per migliorare la resa di determinati asset.

Fun lil dev fact. Kratos? axe is a different scale when it?s in his hand than when it?s on his back. ? https://t.co/5jm3T5eRnl — Robert Morrison (@RobertAnim8er) August 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Un dettaglio interessante in un gioco che ha stregato milioni di giocatori. Voi avevate notato questa piccola "crescita"? Secondo voi l'espediente verrà ripetuto con God of War Ragnarok e le future armi ottenibili?

Fonte: GamesRadar