Halo Infinite, la data d'uscita arriverà a breve e sarà entro il 2021, parola di 343 Industries

Microsoft e 343 Industries ci hanno assicurato, in più di un'occasione, che il tanto atteso Halo Infinite sarebbe uscito nel periodo festivo del 2021, ovvero verso la fine dell'anno.

Phil Spencer in persona aveva confermato questo periodo d'uscita, sostenendo in ogni caso che la data d'uscita sarebbe stata annunciata solo quando non ci sarebbero stati più dubbi a riguardo.

Tuttavia, l'estate sta per volgere al termine e ancora non abbiamo nessun annuncio: sarà il caso di preoccuparsi? Per fortuna, sembra proprio di no.

Durante uno degli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di Halo Infinite, si è parlato brevemente della data d'uscita e, sebbene non sia stata ancora rivelata, abbiamo ricevuto delle conferme molto liete.

Il responsabile creativo Joseph Staten e il community director Brian Jarrard hanno rivelato che la data d'uscita non è stata ancora confermata internamente, ma non di meno è tutt'ora pianificata per fine anno 2021. In questo momento, sviluppatore e publisher stanno limando gli ultimi dettagli e, una volta risolte queste questioni, la data d'uscita verrà svelata pubblicamente e questo dovrebbe accadere, a detta di Staten e Jarrard, molto presto.

"Voglio riconoscere che è un po' imbarazzante parlare di cose che stanno per essere lanciate e, francamente, non abbiamo ancora una data ufficiale di lancio pubblica. Tuttavia, volevo solo riconfermare, come ha detto Phil Spencer, che il gioco è sicuramente in arrivo per il periodo festivo. E siamo abbastanza vicini, penso, in questo momento stiamo solo lavorando su alcuni dettagli per decidere la data definitiva.".

Staten ha aggiunto: "Questo è assolutamente corretto. Siamo impegnati al 100% a rilasciarlo a fine anno, sia la campagna che la nostra prima stagione di multiplayer free-to-play. Dobbiamo solo lavorare su un paio di dettagli in più e parleremo molto presto della nostra data di uscita effettiva.".

"Molto presto" non è certo un indicatore molto utile, ma è comunque un'informazione incoraggiante.

Con molta probabilità, 343 e Microsoft stanno pianificando una strategia di marketing per pubblicare Halo Infinite in una data ottimale, libera dalla competizione con altri titoli in arrivo e che possa sfruttare a dovere l'eventuale picco di vendite pre-Natale.

In ogni caso, questa è l'ennesima conferma: Halo Infinite è atteso su Xbox One, Xbox Series X/S e PC entro la fine del 2021.

