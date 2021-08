Halo Infinite, niente campagna co-op o modalità Fucina al lancio

Halo Infinite arriverà su PC e console Xbox entro la fine del 2021, tuttavia alcune feature non saranno presenti immediatamente al lancio.

Durante una recente discussione, 343 Industries ha dichiarato che, per assicurare l'uscita del gioco nei tempi previsti, hanno optato per focalizzare lo sviluppo su determinate aree, lasciando alcune feature da parte, per integrarle post lancio.

Joseph Staten, responsabile creativo di 343 Industries, ha spiegato quali saranno tali feature assenti da Halo Infinite al lancio, ovvero la campagna in co-op e la modalità Forgia, ovvero l'editor.

"Sfortunatamente, dato che ci stiamo concentrando nel realizzare un'esperienza di qualità al lancio, abbiamo optato per la difficile decisione di rimandare la campagna co-op. Anche la modalità Forgia verrà pubblicata post-lancio.".

Il motivo è ovvio: gli sviluppatori non vogliono pubblicare nulla che non soddisfi i propri standard qualitativi.

"La nostra priorità numero uno è assicurarci che qualunque cosa spediamo, ogni volta che la spediamo, soddisfi il giusto livello di qualità su tutte le piattaforme: dispositivi Xbox, PC in tutte le sue diverse configurazioni. E abbiamo esaminato queste due esperienze, campagna co-op e Forge, decidendo che non erano pronte. E, come studio, non vogliamo spedire qualcosa che non sia pronto.".

Fortunatamente, pare che non dovremo aspettare molto, prima di avere queste modalità in Halo Infinite: Staten prevede infatti di pubblicare la campagna co-op durante la Season 2 del gioco e Forgia nella Season 3. Al momento non è ancora una decisione definitiva, ma salvo imprevisti, dovrebbe essere così.

Halo Infinite uscirà alla fine del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt