PS5 le esclusive sono fondamentali. Possono uscire su PC ma su Xbox? Mai e poi mai!

Secondo Hermen Hulst di PlayStation Studios, le esclusive sono la chiave dell'ecosistema presente e futuro di PlayStation.

Nonostante l'interesse per il mondo PC e la pubblicazione di diversi titoli, precedentemente esclusivi, su questa piattaforma aperta, i possessori di console Sony non devono temere la perdita delle esclusive, in quanto rappresentano il vero plusvalore dell'hardware.

Le parole rassicuranti di Hulst erano necessarie: con l'uscita di Horizon Zero Dawn e Days Gone su PC, molti utenti hanno iniziato a dubitare della filosofia "Only on PlayStation" e credono che, in futuro, anche Sony adotterà la stessa strategia di Xbox, ovvero la pubblicazione in contemporanea sia su console proprietaria, sia su PC.

Se ciò accadrà, ovviamente, non possiamo saperlo, dato che il futuro che lega PS5 e PC è ancora tutto da scrivere. Tuttavia, Hulst ha voluto mettere a tacere ben altri timori, ovvero la possibilità di avere le esclusive PlayStation anche su Xbox, un dubbio sollevato dal recente approdo di MLB The Show, una serie storicamente Sony, su piattaforma Xbox.

In questo caso, nessun problema: MLB The Show è stata un'eccezione, generata da accordi di licenza non dipendenti da PlayStation.

Queste le parole di Hulst: "Sinceramente, non riesco a immaginarci mentre lo facciamo con una delle esperienze che definiscono la nostra piattaforma e che realizziamo nei PlayStation Studios."

In soldoni: le esclusive PlayStation non arriveranno mai su Xbox o su altre piattaforme, all'infuori del PC.

Per molti, si tratta di un'affermazione logica e scontata, ma tutti gli altri saranno contenti di ricevere questa conferma.

Voi che ne dite? Secondo voi c'era veramente il dubbio che Sony volesse espandersi anche nel mondo Xbox, oppure era un timore infondato?

Fonte: GameInformer