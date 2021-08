Star Citizen supera i $380 milioni raccolti e arriva un nuovo video aggiornamento

Gli sviluppatori di Star Citizen, Cloud Imperium Games, hanno recentemente pubblicato un nuovo video, nel quale illustrano alcuni dei contenuti in dirittura d'arrivo per il popolare simulatore spaziale.

Ci vengono presentati principalmente gli ospedali e le cliniche che i giocatori potranno presto usare per rimettersi in sesto dopo una brutta battaglia.

In seguito, ci viene ricordato che è attualmente attiva la prova gratuita di gioco, la quale consente a chiunque di testare ed esplorare l'universo di Star Citizen senza spendere un soldo. Vi ricordiamo che l'evento gratuito è attivo fino al 27 agosto, quindi avete tempo ancora una settimana.

In aggiunta a queste notizie, abbiamo ricevuto la conferma che Star Citizen ha superato i 380 milioni di dollari in finanziamenti: nel momento in cui scriviamo, il crowdfunding ha raggiunto quota 380,878,238 dollari, con ben 3,211,159 utenti registrati (sebbene la cifra includa anche gli account gratuiti, quindi non si tratta di un dato certo).

Numeri elevati che, sicuramente, molti troveranno assurdi alla luce di tutte le controversie legate a Star Citizen: continui rinvii, roadmap non rispettate e costantemente riscritte, navicelle a prezzi esorbitanti...una serie di accuse ormai in circolazione da svariati anni e che non risparmiano nemmeno Squadron 42, la campagna single-player stand-alone di Star Citizen, anch'essa rimandata a data da destinarsi.

Fonte: Twinfinite