Call of Duty senza limiti, tutti gli studi principali Activision stanno lavorando alla serie

Una vera e propria "chiamata alle armi", quella adottata da Activision in favore della serie Call of Duty: il publisher ha infatti confermato che tutti i suoi studi principali sono ora impegnati, in un modo o nell'altro, nello sviluppo della serie.

Qualche giorno fa, ci era stato comunicato che otto dei dieci studi di proprietà di Activision erano impegnati nell'imminente Call of Duty: Vanguard o nel supporto della battle royale free-to-play Warzone.

Nello specifico, Vanguard è sviluppato da Sledgehammer Games, Treyarch si occupa della modalità Zombies e Raven gestisce Warzone. Il supporto extra per questi titoli arriva da Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai e Toys for Bob, per un totale di otto studi.

Infinity Ward, invece, si occupava di sviluppare nuove mappe per Modern Warfare, ma pare che sia stata recentemente indirizzata al supporto di Vanguard, come i suoi colleghi.

Il decimo studio, di recente formazione, si chiama Activision Mobile e, con il supporto di Beenox e Activision Shangai, si occuperà di realizzare una nuova entry del franchise, sicuramente per piattaforme mobile.

Il risultato? Dieci studi su dieci, per un totale di oltre 2000 dipendenti, stanno lavorando a Call of Duty.

Naturalmente, eccezion fatta per gli studi principali, i team di supporto possono avere in cantiere dei progetti propri, quindi non è sicuro che lo sviluppo di videogiochi all'infuori di Call of Duty sia momentaneamente bloccato. Di certo, considerando l'importanza del franchise, non sarebbe difficile pensare l'opposto.

Mentre Call of Duty si prepara al suo consueto ritorno su PC e console, Activision-Blizzard continua ad essere al centro di un'importante causa legale, legata alle pesanti denunce di molestie, sessismo e mobbing.

Questi risvolti hanno già causato danni all'interno di Blizzard e dei suoi giochi: ci saranno ripercussioni anche per Call of Duty Vanguard?

