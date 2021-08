Dying Light 2 e oltre, Techland sta lavorando ad un nuovo open world AAA

Techland sta lavorando duramente per pubblicare, dopo svariati ritardi e rinvii, il tanto atteso Dying Light 2, sequel dell'omonimo open world, previsto per il prossimo 7 dicembre 2021 su PC e console.

Nonostante il team sia impegnato nell'ultimare i lavori di Dying Light 2, pare che gli sviluppatori polacchi siano già all'opera con un nuovo titolo, per la precisione un nuovo open world RPG tripla-A. Questo è quanto apprendiamo dalle nuove offerte di lavoro, pubblicate direttamente sul sito ufficiale della compagnia.

Techland è attualmente alla ricerca di un Senior 3D Artist e un Senior Quest Designer, per il suo studio di Wrocław, Polonia. La descrizione del lavoro presente in tali annunci ci offre alcuni piccoli indizi sulla natura del gioco.

Per la posizione di 3D Artist, ad esempio, viene richiesta un'esperienza di almeno 5 anni nella creazioen di asset per progetti tripla-A e che la risorsa, una volta assunta, si occuperà di realizzare modelli 3D "per il loro prossimo grande progetto".

Nella ricerca di un Quest Designer, invece, viene richiesta "familiarità con la differenza fra narrativa e gameplay in giochi RPG open world". Facendo la somma di questi indizi, è facile intuire la natura del prossimo progetto Techland.

Ovviamente, resta ancora la grande incognita: di che gioco si tratta? Techland sta già lavorando a Dying Light 3, oppure c'è una nuova IP all'orizzonte?

Questo, purtroppo, non possiamo saperlo: lo sviluppo di questo nuovo titolo tripla-A pare essere ancora agli inizi, quindi non dobbiamo aspettarci notizie a breve termine. Inoltre, con l'uscita di Dying Light 2 all'orizzonte, è difficile che Techland voglia togliere focus mediatico al suo zombie-game, annunciando subito qualcosa di nuovo.

Per il momento, non ci resta che attendere le prossime notizie. Voi su cosa scommettereste?

Fonte: Exputer