Ghost of Tsushima: Director's Cut celebrato da PlayStation con una statua di Jin regalata a Sucker Punch

In celebrazione della Director's Cut di Ghost of Tsushima, l'apprezzato action-game open world di Sucker Punch, PlayStation ha deciso di regalare agli sviluppatori una statua a grandezza naturale di Jin Sakai.

L'account Twitter ufficiale di Sucker Punch ha diffuso la notizia poco fa, condividendo alcuni scatti della statua in questione, la quale è oggettivamente realizzata con grande cura per i dettagli.

"Grazie mille a PlayStation per averci inviato questa impressionante statua a grandezza naturale di Jin per gli uffici Sucker Punch.".

Nel messaggio è stato anche taggato Daisuke Tsuji, l'attore che interpreta lo Spettro di Tsushima, con un invito: "Speriamo che tu possa venire ad incontrarlo un giorno.".

Wow, thank you to @PlayStation for sending us this stunning life-sized Jin statue for the Sucker Punch office! @dicek2g, we hope you can come meet him someday! pic.twitter.com/TPrN9PWPrr — Ghost of Tsushima ? Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) August 19, 2021

Sucker Punch non è l'unica a poter vantare una statua del proprio protagonista nei loro uffici: anche Sony Santa Monica possiede un'imponente statua di Kratos, proveniente da God of War, come "portiere" dello studio.

Considerando l'attuale assenza di diversi impiegati a causa della pandemia da coronavirus, chissà come reagiranno nel ritrovarsi un samurai mascherato ad accoglierli sul luogo di lavoro?

Fonte: TheGamer