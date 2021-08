Mafia incontra il Titanic! Dopo 15 anni di duro lavoro la mod è finalmente qui

L'originale Mafia: The City of Lost Heaven, venne pubblicato nel lontano 2002 su PC. Quattro anni dopo, nel 2006, un giovane modder, Robin Bongaarts, decise di creare un'ambiziosa espansione che avrebbe introdotto nientemeno che la nave Titanic, il famoso transatlantico protagonista della storica tragedia del 1912.

Nel 2021, ben 15 anni dopo, quel modder ha finalmente realizzato il suo sogno, o almeno la prima parte di quel sogno: la parte 1 di 4 della "Titanic Mod" è infatti disponibile a partire da oggi per tutti i possessori dell'originale Mafia.

Lo scopo della mod era quello di creare una rappresentazione 3D, accurata e dettagliata, della famosa nave, consentendo ai giocatori di esplorarla appieno. Nel futuro della mod sono previste anche delle missioni speciali che legherebbero la mafia italoamericana con la nave, ma queste arriveranno solo in futuro.

La prima parte di questa massiccia mod è stata pubblicata il 20 agosto: non contiene missioni e non è nemmeno possibile assistere all'incidente, ma vi permette di esplorare liberamente buona parte della nave. In futuro, ulteriori settori del Titanic diventeranno esplorabili.

In aggiunta alla nave esplorabile, la mod include anche delle feature assenti dal gioco originale, come la possibilità di scendere e salire dalle scale e il nuoto.

Come detto in origine, la mod è stata sviluppata per la versione originale di Mafia del 2002, non per la sua versione Definitive Edition. Quindi, se volete testare la mod Titanic, avete bisogno proprio di quella versione, vanilla e priva di mod. Fortunatamente, potete trovarla sia su Steam che su GOG.

