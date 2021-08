PlayStation Plus: alcuni abbonati non riescono ad accedere ai giochi gratis

In queste ultime ore, stanno arrivando diverse segnalazioni da utenti PlayStation confusi riguardo un probabile bug del PS Store, legato agli abbonamenti PS Plus.

Sul noto portale Reddit, infatti, possiamo leggere svariati report di giocatori i quali non riescono più a riscattare i titoli gratuiti del PS Plus ottenuti in passato, dopo un recente rinnovo dell'abbonamento.

Le segnalazioni sono tante e riguardano diversi giochi, disponibili gratuitamente in passato per tutti gli abbonati al servizio: fra questi abbiamo Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops 3, Destruction All Stars e Shadow of the Tomb Raider.

Come potete vedere nell'immagine allegata ai post di Reddit, nonostante il giocatore sia abbonato Plus, i giochi presentano il classico lucchetto che indica l'impossibilità di far partire il software.

Il motivo dietro questo blocco improvviso? Nessuno lo sa: PlayStation non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale, pertanto non possiamo sapere se si tratta di un bug momentaneo, un problema di licenze o altro.

Alcuni ipotizzano che il problema riguardi solo gli utenti che hanno fatto scadere l'abbonamento, per poi rinnovarlo. In ogni caso, anche con un "buco" nell'abbonamento, i giocatori dovrebbero essere in grado di accedere a tutti i titoli riscattati in precedenza, una volta tornati nel PS Plus.

Per il momento, questa è la situazione: se il vostro abbonamento PS Plus è scaduto e decidete di riabbonarvi, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili. Vi consigliamo di verificare la vostra libreria PS Plus e controllare se avete pieno accesso a tutti i titoli, in attesa di ulteriori sviluppi.

