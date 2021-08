PS5, porting PC al day-one? Il lancio simultaneo non è nei piani di PlayStation

Le esclusive PlayStation sono il grande punto di forza delle console Sony: titoli apprezzati dal pubblico e invidiati dalla concorrenza.

Tuttavia, quando si iniziano a vedere alcune di queste esclusive sconfinare in altri territori, come il mondo PC, ecco che tutte le convinzioni dei fanboy iniziano a vacillare.

Che PlayStation non sia più intenzionata ad avere esclusive pure? Che il suo intero parco titoli possa un giorno arrivare su PC? Che stia seguendo la stessa strada di Xbox?

Tanti dubbi e paure, per fortuna interrotti da Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, il quale ha confermato che, in futuro, vedremo altri porting PC di grandi giochi PlayStation.

Nonostante ciò, la piattaforma Sony resta la loro priorità e i porting PC sono semplicemente "un passo successivo":

"In genere, passano circa due anni tra il rilascio sulla nostra piattaforma e la piattaforma PC. In ogni caso, potete fidarvi, continueremo a creare contenuti esclusivi che definiscono la piattaforma PlayStation: questo è uno dei motivi per cui esistiamo. È davvero importante per noi ottenere il massimo dalla piattaforma, creare vetrine per la piattaforma e far vedere al pubblico come queste fantastiche funzionalità contribuiscano all'esperienza complessiva.".

In altre parole, prima avremo le esclusive PlayStation sulla propria piattaforma e solo in seguito, dopo parecchio tempo, potrebbero fare il salto su PC. Una strategia nettamente diversa da quella di Microsoft, le cui esclusive sono sia su console che su PC.

Voi quale approccio preferite? Day one contemporaneo su entrambe le piattaforme, oppure un lungo periodo d'esclusività console temporale?

Fonte: RockPaperShotgun