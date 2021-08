WWE 2K22, pubblicato il primo trailer in-engine con periodo d'uscita

2K Games ha pubblicato il primo trailer in-engine per WWE 2K22, l'atteso simulatore di wrestling atteso da moltissimi fan. Il video, visibile qui di seguito, offre uno sguardo alla nuova grafica di gioco e al nuovo engine che gestirà i combattimenti più amati della WWE.

Stando a quanto dichiarato da 2K Games, WWE 2K22 vanterà nuovi controlli, grafica incredibile e un engine ridisegnato, il che è esattamente quello che i fan desideravano.

Molti giocatori, infatti, hanno iniziato a segnalare un netto calo di qualità nei titoli della serie WWE, impossibile da negare dopo il lancio di WWE 2K20, il quale non è riuscito a soddisfare i desideri della fanbase ed è stato ripetutamente oggetto di scherno a causa dei suoi numerosi bug.

Le reazioni negative sono state talmente elevate da spingere 2K a non pubblicare un WWE 2K21, preferendo la creazione di uno spin-off, WWE 2K Battlegrounds, per tornare alla serie "numerata" con più tempo di sviluppo a disposizione.

WWE 2K22 è il risultato di questa "pausa" e non vediamo l'ora di scoprire come verrà accolto dai giocatori.

WWE 2K22 sarà pubblicato a marzo 2022, come segnalato alla fine del trailer. Il video, tuttavia, non specifica le piattaforme d'uscita: possiamo comunque presupporre che sia destinato a console old e new gen.

Fonte: DSOGaming