Alice: Asylum di American McGee ha una storia completa e tutti possiamo leggerla

American McGee ha svelato la storia completa di Alice: Asylum, il terzo capitolo della serie.

Dopo il successo di Alice: Madness Returns del 2011, Alice: Asylum fa parte dell'esclusivo "processo di progettazione" dei fan che è stato redatto in consultazione con i suoi oltre 3000 sostenitori di Patreon.

"Questo è tutto. Finalmente... lo schema narrativo di Alice: Asylum è disponibile per il download", ha detto McGee su Patreon, allegando lo schema narrativo completo del gioco. Apparentemente è stato finalizzato solo il 20 agosto.

"La narrazione contenuta all'interno è ancora in gran parte un Work In Progress. Alcuni elementi (il dialogo per esempio) possono sembrare decisamente goffi. La fase di rifinitura per queste cose verrà dopo come parte del processo di Crowd Design", ha aggiunto. "Dopodiché, questo contenuto verrà utilizzato per guidare la produzione del design".

The "Alice: Asylum" Narrative Outline PDF is now publically accessible over on my Patreon. https://t.co/mrtS0uvCll



You can join in the Crowd Design process even if you aren't a Patron (though you should feel cheap and dirty if you do, I mean it's like a month, come on man). pic.twitter.com/7foWxIgmc0 — ? American McGee ???? (@americanmcgee) August 22, 2021

Il documento cerca "un feedback onesto e costruttivo" dai fan di Alice e include anche un breve questionario sul retro del PDF per consentire alle persone di inviare i propri pensieri direttamente al team. Una volta esaminato, il documento aiuterà McGee a completare Alice Asylum e "si spera che si traduca in un potenziale nuovo gioco da finanziare".

Come ci si potrebbe aspettare, il documento viene fornito con un pesante avviso di spoiler che dice: "questo documento contiene tutti i contenuti narrativi attuali e uno schema completo per il potenziale concept di Alice Asylum".

Fonte: Eurogamer.net.