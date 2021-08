Asterix & Obelix: Slap Them All! ha un nuovo trailer e una data d'uscita

Microids presenta un nuovo trailer per Asterix & Obelix: Slap Them All!: i Galli più famosi di tutti i tempi stanno per tornare: la data da segnare è il 25 novembre 2021, e il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Asterix and Obelix: Slap them All! è ambientato, naturalmente, nel 50 avanti Cristo. La Gallia è interamente occupata dai Romani, e un solo piccolo villaggio di indomabili Galli resiste ancora e sempre all'invasore. Il giocatore si calerà nei panni di Asterix e Obelix, salpando verso i posti più iconici della serie a fumetti, abbattendo schiere di legionari Romani, pirati, briganti e persino i temutissimi Normanni.

Mr Nutz Studio è lo studio di sviluppo di Asterix and Obelix: Slap them All! e ha reso questa nuova avventura il più aderente che mai all'originale. Gli sviluppatori hanno scelto una direzione artistica davvero simile a quella dei fumetti, con personaggi, scenari e persino le animazioni disegnati a mano. Un verto tributo ai classici di animazione in 2D e uno stile che farà la felicità di tutti i fan dei retrogame.

Il gioco sarà disponibile anche in Edizione Limitata (contenente anche portachiavi, adesivi e tre litografie) e in Edizione da Collezione, che comprende inoltre un diorama di 27 centimetri.