Epic Games Store ha guadagnato $14 milioni in un solo giorno grazie a Borderlands 3 in esclusiva

Il successo del lancio di Borderlands 3 su PC ha aiutato Epic Games Store a guadagnare $14 milioni in un giorno.

Nuovi documenti emersi dal processo Epic vs Apple rivelano ogni sorta di curiosità sull'attività del proprietario di Fortnite. Sappiamo da un po' che Epic Games Store non è redditizio per la società e che Epic ha subito perdite annuali.

Tuttavia, ci sono successi clamorosi. Gli accordii di esclusività a tempo di Epic hanno funzionato abbastanza bene e alcuni, come quello per Borderlands 3, hanno portato a un aumento dei ricavi delle vendite. I documenti del tribunale confermano che Borderlands 3 ha guadagnato ben 14 milioni di dollari su Epic Games Store in un giorno e alla fine ha contribuito a far salire i ricavi di settembre a 72,6 milioni di dollari. Ciò è stato senza dubbio guidato da Borderlands 3, uscito su EGS a settembre. In effetti, Borderlands 3 ha rappresentato il 38,6% di tutti i ricavi del terzo trimestre del 2019, ovvero circa 34,7 milioni di dollari.

Detto questo, Epic ha comunque registrato un'enorme perdita di $181 milioni per il 2019.

Gearbox sta attualmente sviluppando due nuovi giochi di Borderlands: un nuovo spinoff con protagonista Tiny Tina e un sequel di Borderlands. La serie ha incassato oltre 1 miliardo di dollari e ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo.

Fonte: Tweaktown.