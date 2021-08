Call of Duty Vanguard addirittura a 120 fps su PS5 per un leak

L'alpha di Call of Duty: Vanguard a quanto pare ha rivelato che il gioco supporterà i 120Hz su PS5. Pochissime ore fa, è stata rivelata la data dell'inizio dell'alpha su PlayStation, ma secondo quanto riportato dal tweet di Charlie Intel, è già possibile scaricare la versione di prova su PlayStation 5. Da qui, accedendo al menu delle impostazioni, si scopre che Vanguard supporterà i 120Hz.

Non è tutto però, poiché le impostazioni di Vanguard hanno anche rivelato che il gioco non supporterà il FOV sulla console PS5. Inoltre, l'abilità Tactical Sprint tornerà dai precedenti giochi di Call of Duty e il montaggio delle armi sarà presente anche nel nuovo gioco di Sledgehammer.

Gli utenti di PlayStation 5 possono fare il pre-load dell'alpha in attesa del 27 agosto. L'alpha durerà fino al 29 agosto e sarà disponibile solo per i giocatori su PS5. Ci sarà anche un'imminente beta in uscita dal 10 al 13 settembre per gli utenti PlayStation che hanno preordinato il gioco e dal 16 al 17 settembre per gli utenti Xbox e gli utenti PC che hanno preordinato il gioco. Tutte le piattaforme avranno accesso alla beta dal 18 al 20 settembre.

Some of the settings in Vanguard Alpha on PlayStation.



Tactical Sprint returns; weapon mounting; mantle.



No FOV slider currently available, but game does run at 120Hz on PS5. pic.twitter.com/Ekp5YHtJ3p — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 23, 2021

Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

