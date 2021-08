Call of Duty Vanguard: Activision mai citata nei trailer? 'Una scelta creativa'

Dal reveal di Call of Duty Vanguard in molti avevano fatto caso che nei trailer e in altri materiali promozionali per il nuovo gioco, Activision non viene quasi menzionata.

Il logo dell'editore non è nemmeno nell'elenco delle società di sviluppo, in quanto ci sono solo informazioni legali sulla proprietà dei marchi. Alcuni utenti hanno ipotizzato che tale distanza potrebbe essere stata innescata da una causa per discriminazione e molestie sessuali intentata contro Activision Blizzard dallo stato della California.

Ora però i rappresentanti della casa editrice attraverso una dichiarazione pubblicata da Stephen Totilo, ex giornalista di Kotaku, affermano che la mancanza del logo Activision nel materiale promozionale è da imputare ad altro. "Call of Duty ha continuato ad espandersi in un incredibile universo di esperienze. Questa è stata una scelta creativa che riflette come Vanguard rappresenti il prossimo grande capitolo del franchise". Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che riporta la dichiarazione.

I asked Activision about the logo's absence, a change from other CoD reveals.



Their PR: "Call of Duty has continued to expand into an incredible universe of experiences. This was a creative choice that reflects how Vanguard represents the next major installment in the franchise? https://t.co/12PPrXRFcY — Stephen Totilo (@stephentotilo) August 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: PCGamesN