Call of Duty: Vanguard l'alpha esclusiva PlayStation ha date e orari

Dopo la rivelazione di Call of Duty: Vanguard di pochi giorni fa, Activision annuncia che dal 27 agosto alle 19 italiane al 29 agosto alle 19, potrete partecipare all'alpha del gioco che includerà la nuova modalità, Champion Hill.

Questa Alpha esclusiva per PlayStation non è solo la prima possibilità di giocare alla nuovissima modalità multiplayer del franchise di Call of Duty, ma anche la prima opportunità di giocare a Call of Duty: Vanguard prima della sua uscita fissata al 5 novembre. Questa sarà solo una piccola parte dell'offerta multiplayer complessiva in arrivo su Call of Duty: Vanguard quando verrà lanciato, ma è una grande opportunità per i giocatori PlayStation di mettere le mani sul gioco e fornire un prezioso feedback a Sledgehammer Games.

Per la maggior parte dei giocatori PlayStation, non è richiesto un abbonamento PlayStation Plus. Per partecipare sono necessarie solo una console e una connessione Internet e non è necessario il pre-order.

Champion Hill è composta da quattro mappe combinate. "Nello specifico, c'è un'area centrale e quattro arene di combattimento: Airstrip, Trainyard, Market e Courtyard. Una caratteristica interessante di questa configurazione è che una volta eliminati, potrete guardare il torneo continuare dalla piattaforma spettatore dell'area Buy Station. Potrete anche premere il tasto direzionale su per accedere alla modalità spettatore, ottenere una vista a volo d'uccello della battaglia o selezionare un'area per vedere il combattimento attraverso gli occhi del vostro avversario".

Coloro che possiedono Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone o Call of Duty: Black Ops Cold War possono accedere a Call of Duty: Vanguard Alpha tramite il menu principale dopo averlo scaricato.

All'interno di uno qualsiasi dei menu di gioco, selezionando la barra del menu Alpha - all'estrema sinistra della schermata del menu principale - vi porterà all'Alpha, o vi reindirizzerà alla sua pagina di download su PlayStation Store.

Fonte: PS Blog.