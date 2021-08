Cyberpunk 2077 ha una gigantesca mod che rivoluziona e bilancia tutto il gioco

Il modder di Cyberpunk 2077, Scissors123454321, ha pubblicato la mod che stravolge e bilancia il gioco di CD Projekt RED. Il cambiamento più significativo riguarda il livello di V e dei nemici. Nel gioco base, V ed i nemici ottengono una serie di statistiche man mano che si sale di livello: ciò significa che senza alcun potenziamento V sarà molto più debole dei nemici di livello 50 di quanto non lo sia a livello 1.

Questa rimozione ha richiesto una riduzione dei vantaggi e degli oggetti che aumentano le statistiche, come danni, salute e critico. Ora però grazie a questa modifica i compagni saranno più utili nei combattimenti. Per quanto riguarda le bevande, il cibo e l'alcool, la mod apporta modifiche significative a questi oggetti per renderli più utili.

La mod inoltre mira ad affrontare un exploit che implica il respawn di oggetti curativi. Con la mod, gli oggetti curativi hanno un cooldown. Non finisce qui: questa mod consente di personalizzare la cadenza di fuoco, i dps e il moltiplicatore di colpi alla testa delle singole armi. E' stato fatto anche un grande lavoro sul bilanciamento per tutte le armi.

Le note complete della mod sono molto corpose e se non siete soddisfatti con la patch 1.3 ufficiale uscita da poco, a questo link potete scaricare la versione fatta dal giocatore.

Fonte: Eurogamer