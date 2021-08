Cyberpunk 2077, The Witcher e Skyrim diventano splendidi diorami con la magia della telecamera 'libera'

Flurdeh è un canale YouTube che prende i videogiochi e applica loro un effetto "tilt-shift", trasformando i mondi 3D in simpatici diorami.

Noterete alcune somiglianze tra tutti loro, come le animazioni accelerate e il framerate ridotto, entrambe decisioni che aiutano davvero a rendere l'idea che questi video hanno più in comune con l'animazione in stop-motion che con i videogiochi all'avanguardia.

Tra i vari video, possiamo vedere Cyberpunk 2077, Skyrim, The Witcher 3 e Fallout: New Vegas.

Sul canale ci sono altri video dedicati a giochi come Horizon e BioShock Infinite.

Fonte: Kotaku.