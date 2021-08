Death Stranding: Director's Cut avrà un lungo gameplay alla Gamescom Opening Night Live 2021

Annunciato a sorpresa al Summer Game Fest da Hideo Kojima, Death Stranding: Director's Cut ha fatto discutere, anche lo stesso autore sulla sua dicitura. Questa versione però, non è semplicemente un porting sulla nuova ammiraglia Sony, ma presenta numerose novità nel combat system e diverse aggiunzioni al gameplay come ad esempio, l'introduzione della catapulta. La cosa interessante, rimane però la missione aggiuntiva in grado di aggiungere un ulteriore frammento all'intricato universo narrativo di Death Stranding.

Wednesday, don't miss an extended look at the gameplay of Hideo Kojima's DEATH STRANDING: DIRECTOR'S CUT for @PlayStation 5 during @gamescom Opening Night Live



Don't miss this moment.



Livestream begins Wednesday at 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/fKt9XW8bxE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 23, 2021

All'Opening Night Live 2021 di domani 24 agosto, potremo rivedere il duo Keighley-Kojima presentare e magari commentare i nuovi elementi del gioco e capire soprattutto che impatto avranno le nuove introduzioni su un gameplay non apprezzato da una buona fetta di pubblico. Chissà se ora cambieranno idea.

Fonte: Twitter