Destiny 2 in una marea di leak tra crossover con Halo, l'espansione 'La Regina dei Sussurri' e molto altro

Sappiamo che domani Bungie trasmetterà una diretta streaming dedicata ai prossimi contenuti per Destiny 2: probabilmente in quel frangente sapremo anche qualcosa di più sulla prossima espansione che dovrebbe arrivare all'inizio del 2022 e non più a settembre di quest'anno.

Tuttavia, prima di questa diretta, sul web è comparsa una marea di leak riguardanti il gioco: secondo questi leak, Bungie sta pianificando di aggiungere due missioni a tema Halo, armature a tema Halo, oltre a quattro armi Halo; il Martello gravitazionale, la pistola Magnum, il Fucile e il Fucile da Cecchino. Questo crossover dovrebbe indicativamente arrivare con l'uscita di Halo Infinite, di cui ancora non si sa con esattezza la data.

Non solo, ma sono comparsi leak anche per quanto riguarda la prossima espansione, "La Regina dei Sussurri". Secondo queste informazioni, l'espansione presenterà nuovi archetipi di armi, creazione di armi e altro ancora. La presunta descrizione dell'espansione recita: "L'oscurità ritorna a Sol, rivelandosi un potente strumento che i Guardiani possono impugnare. Le opinioni dell'umanità sono scosse dalle nuove scoperte sulla Luce, il Viaggiatore, l'Oscurità e l'Entità dietro le Piramidi, 'il Testimone'. Svelato l'ultimo nemico di Destiny".

Oltre a questo ci sono anche alcuni dettagli sull'altra espansione "Lightfall" e a quanto pare quest'anno Destiny 2 verrà lanciato anche su Epic Games Store. Nel frattempo, i leak affermano inoltre che ci saranno cambiamenti anche sulle Prove di Osiride, Stendardo di Ferro e ovviamente ci saranno anche nuovi esotici.

Insomma, dai leak sembra che Bungie abbia in serbo per i fan tantissimi nuovi contenuti. Non ci resta quindi che attendere domani, quando lo studio di sviluppo terrà questa diretta. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno svelate.

