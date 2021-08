Dolmen, l'action horror sci-fi tra Dark Souls e Dead Space mostrerà il gameplay alla Gamescom 2021

Se sentite la mancanza di horror in salsa sci-fi e magari Returnal vi ha stuzzicato, Dolmen è pronto a mostrarsi con il suo gameplay proprio domani 25 agosto al pre-show della Gamescom 2021 e, se non sarete ancora soddisfatti, potrete rivederlo il giorno dopo, durante il Future Game Show. Un po'action, un po' RPG e un po' souls like, Dolmen ha radici nel suo Kickstarter nel lontano 2018, e il prossimo anno potrebbe vedere il suo rilascio ufficiale su PlayStation 4, PlayStation 5 e l'ecosistema Xbox, senza dimenticare il PC. Insomma, lo sviluppatore indipendente Massive Work sembra voler fare le cose in grande e quello che si evince dal nuovo trailer sembra promettente.

Ambientato su un mondo alieno dal nome altisonante di Revion Prime, saremo portati a recuperare campioni di uno strano cristallo in grado di distorcere la realtà. Inutile dire come tutto andrà molto male, e tra combattimenti ravvicinati e a distanza avremo a che fare con enormi boss fight oltre a enigmi ambientali di "soulsiana" memoria. L'energia avrà un ruolo fondamentale: oltre alla gestione degli armamenti, sarà in grado anche di conferire poteri elementali. Manca poco dunque al reveal di un titolo che potrebbe riservare numerose sorprese.

