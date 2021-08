Dragon Age Origins tra multiplayer e dungeon master avrebbe potuto essere un gioco molto diverso

Daniel Fedor, lead technical artist di Dragon Age: Origins, ha rivelato alcuni dei più grandi momenti "What-If" dello sviluppo del gioco, incluso il fatto che il primo capitolo del franchise avrebbe potuto avere modalità multiplayer e dungeon-master.

In un'intervista con The Gamer, Fedor ha svelato cosa sarebbe stato Dragon Age: Origins se non avessero cambiato i motori di gioco nel bel mezzo del suo sviluppo.

"Una cosa che mi chiedo spesso è come sarebbe potuto essere Dragon Age se non avessimo cambiato motore a metà sviluppo", ha detto Fedor. "Intorno al periodo in cui sono entrato in BioWare nel 2004, Dragon Age era in demo all'E3 e utilizzava un prototipo che avevano costruito in NeverWinter Nights".

"Ero su un progetto separato, Technical Architecture Group (TAG), mentre lavoravo su un motore di nuova generazione per i giochi BioWare. Non molto tempo dopo, i team di Dragon Age e TAG si sono uniti e sono iniziati i lavori per ricostruire DA nel motore del TAG. Non posso fare a meno di pensare che questo ci abbia riportato indietro di molto tempo".

Il motore di NeverWinter Nights ha offerto al team cose come le modalità multiplayer e dungeon-master, ma queste funzionalità sono state rese molto più difficili nel passaggio al nuovo motore. Fedor ha detto che questo lo ha lasciato con molti "what-if", specialmente dopo aver visto The Witcher usare il motore di NeverWinter Nights con grande effetto.

"C'erano un certo numero di cose testate con il motore di NWN che abbiamo perso, come le modalità multiplayer e dungeon-master", ha continuato Fedor. "E vedere cosa ha fatto CD Projekt Red con il motore di NWN in The Witcher è stato davvero stimolante. DAO sarebbe uscito prima? Avrebbe supportato il multiplayer? Avremmo potuto rielaborare il rendering nel motore di NWN? È facile fare queste domande ora, in retrospettiva. Ma sono sicuro che all'epoca erano decisioni davvero difficili da prendere".

Nonostante queste caratteristiche mancanti, Dragon Age: Origins è stato un successo quando è stato lanciato nel 2009 e ha generato un franchise che è attualmente pronto per ottenere il suo quarto capitolo.

Fonte: IGN.