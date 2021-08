Everdale è il nuovo gioco dei creatori di Clash of Clans tutto incentrato sulla costruzione

Supercell, lo sviluppatore finlandese noto per successi mobile come Clash of Clans e Brawl Stars, ha annunciato il suo prossimo gioco. Chiamato Everdale, è descritto come "un pacifico gioco di costruzioni basato sulla cooperazione e l'amicizia". Ci sono molti giochi per dispositivi mobile sulla costruzione di città o villaggi, ma la particolarità di Everdale è che si dovrà collaborare con altri giocatori.

Ecco una breve descrizione del gioco: "Il tuo villaggio è in realtà parte di una valle più ampia, dove tu e altri nove giocatori lavorerete insieme per costruire una grande e meravigliosa utopia. Nella valle incontrerai un cast eclettico di personaggi, realizzerai prodotti artigianali e scambierai con mercanti provenienti da terre lontane. Inoltre, puoi tuffarti in avventure locali e far salire di livello i tuoi abitanti del villaggio presso le stimate gilde della valle".

Supercell ha anche pubblicato un trailer di annuncio per dare ai giocatori un'idea di cosa aspettarsi nel suo nuovo progetto. Il mondo colorato è al centro della scena, evidenziando il tono più spensierato di Everdale. Di seguito potete dare uno sguardo al video che spiega nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere su questo nuovo gioco.

Per adesso in determinati paesi esiste una versione beta da provare: sfortunatamente in Italia non è ancora attiva.

