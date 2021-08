Xbox alla Gamescom 2021: durata, contenuti e uscite su Xbox Game Pass nei dettagli della conferenza

Mancano ancora poche ore all'inizio della Gamescom 2021 e un nuovo post sul sito ufficiale di Xbox svela nel dettaglio cosa devono aspettarsi i fan dall'evento di Xbox.

Innanzitutto la durata dell'evento sarà di circa 90 minuti, con lo showcase che sarà ricco di aggiornamenti su alcuni dei più grandi giochi in arrivo su Xbox, le prossime uscite su Xbox Game Pass e altro ancora. Ricordiamo che l'evento Xbox inizierà alle 19:00, un'ora dopo di quello di Bungie che svelerà tutti i dettagli riguardo la prossima stagione di Destiny 2 oltre alla nuova espansione.

L'evento sarà trasmesso in streaming in diretta sui canali Xbox ufficiali, inclusi Twitch, YouTube, Facebook e Twitter e saranno disponibili anche i sottotitoli in italiano. Man mano che gli annunci verranno pubblicati durante la trasmissione, il team di Xbox Wire pubblicherà post di blog dettagliati contenenti annunci chiave.

Ricordiamo che noi di Eurogamer seguiremo tutta la Gamescom in diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti gli annunci che verranno fatti.

Fonte: Xbox