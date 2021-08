Gamescom Opening Night Live in un trailer con Far Cry 6, Death Stranding Director's Cut e molti altri giochi

La Gamescom Opening Night Live torna questa settimana con world premiere, annunci e molto altro.

Presentato da Geoff Keighley, l'evento avrà oltre 30 giochi diversi, sia che si tratti di aggiornamenti per giochi esistenti o di nuove rivelazioni. In vista dello show, è stato pubblicato un nuovo trailer, che annuncia ulteriormente quello che sta arrivando.

Nel video possiamo vedere Far Cry 6, Death Stranding Director's Cut, Genshin Impact e Replaced. Ci sono altre cose interessanti nel filmato, come quello che potrebbe essere il gameplay di Unknown 9: Awakening. Si possono vedere anche Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Back 4 Blood.

Su Twitter, Keighley ha anticipato ulteriori notizie in arrivo presto per titoli aggiuntivi. Per ora, sappiamo che Saints Row riceverà un annuncio, forse un reboot della serie, mentre Call of Duty: Vanguard sarà protagonista con la world premiere del suo gameplay. Anche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga riceverà un trailer.

What are you looking forward to seeing at @gamescom Opening Night Live on Wednesday?



More news tomorrow on additional games.

Gamescom Opening Night Live andrà in onda il 25 agosto alle 20 italiane.

